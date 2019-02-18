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Давно сожгли: британцы случайно выдали тайну смерти Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Дочери шпиона Юлии передали урну с прахом отца

Лондон, похоже, уничтожил почти все улики по делу Скрипалей. На это ненароком указали британские журналисты, сообщившие о плохом самочувствии экс-полковника ГРУ, что подтверждается фактом изоляции от общества Сергея и его наследницы Юлии. К тому же российское посольство не может узнать подробности их жизни. Поэтому, как считает племянница Скрипаля Виктория, в день годовщины отравления Великобритания сообщит о смерти ее родственника.

Британцы специально создают фон для того, чтобы новость о том, что Скрипаля нет в живых, была бы логичной и не вызвала лишних вопросов. Вот только экс-полковник ГРУ, по мнению россиянки, уже давно скончался. Об этом свидетельствует тот факт, что все развивается по сценарию, который прописали еще год назад. Лондон же прокололся в том, что не дает россиянам увидеть Скрипалей "ни живых, ни мертвых".

"Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть. А Юля по логике жанра изъявит желание кремировать папу. Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне",

– поделилась своим мнением Виктория в разговоре с агентством РИА ФАН.

Фото: www.globallookpress.com

Она подчеркнула, что связь с Юлией после инцидента была односторонней. Однако последний раз дочь шпиона звонила своей родственнице в июле 2018-го. Виктория не исключает того, что таким образом Тереза Мэй всячески пытается оттянуть с помощью случившейся трагедии Brexit. Для этого, по словам россиянки, в деле Скрипалей нашли третьего "отравителя" Сергея Федотова, который якобы участвовал в преступлении против болгарского бизнесмена. Проведенное расследование Bellingcat всполошило Болгарию, причем реальных доказательств против Федотова не предоставили.

В российском посольстве также рассматривают вариант, по которому публикация газеты The Sunday Times была сделана, чтобы подготовить общественность к новости о том, что Скрипаль умер.  

Экс-полковника ГРУ и его дочь нашли в бессознательном состоянии нашли 4 марта 2018-го в Солсбери. По одной из версий, Скрипалей скрывают, так как им заплатили за инсценировку отравления, с помощью которого Великобритания должна была получить рычаг воздействия на Россию. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Полина ИВАНОВА
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