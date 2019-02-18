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Это конец: Лондон официально объявит о смерти Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Британцы рассказали об ухудшившемся состоянии экс-полковника ГРУ, чтобы новость о его гибели не стала шоком

Великобритания продолжает скрывать от россиян Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После сообщений британских СМИ о том, что бывшему шпиону стало хуже, у российских дипломатов появились обоснованные вопросы о том, зачем об этом рассказали и к чему британцы готовят общественность. Вероятно, Великобритания в скором времени сообщит о том, что Скрипаль умер.

Пресс-секретарь российского посольства поведал, что британские власти не сообщают своим обеспокоенным коллегам о здоровье Скрипалей. МИД Великобритании игнорирует запросы России о состоянии экс-полковника ГРУ и его дочери, которые находятся в полной изоляции.

"Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стерджесс, сказать трудно",

- заявили в пресс-службе посольства агентству РИА Новости.

Фото: www.globallookpress.com

Пресс-секретарь дипмиссии, как передает телеканал "360", также отметил, что их тревожит и вопрос о том, позволят ли британцы Юлии Скрипаль когда-нибудь вернуться домой.

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британских спецслужбах поделилась сенсацией о том, что самочувствие бывшего сотрудника ГРУ ухудшилось, а врачи предполагают, что полностью оправиться от отравления он не сможет.

При этом несколько месяцев назад, по словам пресс-секретаря посольства, Юлия сообщила своей сестре Виктории о том, что состояние здоровья ее отца хорошее. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья The Sunday Times – это "управляемая утечка", указав на связь британских СМИ со спецслужбами.

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Последние действия и заявления британцев заставляет еще больше, чем прежде, сомневаться в том, что Скрипали живы. Вероятно, Лондон, как считает, например, племянница экс-полковника ГРУ Виктория, в скором времени сообщит о случайной смерти Сергея и Юлии, которых принесли в жертву ради давления на Россию. Впрочем, существует версия о том, что Скрипалям просто заплатили за инсценировку отравления. Ведь чем объясняется их чудесное исцеление, неизвестно.

Бывшего полковника ГУР и его дочь нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018-го в Солсбери. Лондон заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к отравлению Скрипалей "Новичком", хотя реальных доказательств не предоставил. Британка Дон Стерджесс умерла после того, как взяла в руки флакон духов, в котором находился яд. 

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Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Полина ИВАНОВА
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