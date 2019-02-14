Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты секретные данные о третьем "отравителе" Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Так же, как Петрова и Боширова, его называют офицером ГРУ

Исследовательская группа Bellingcat продолжает утверждать, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии замешаны граждане РФ. И не просто россияне, а сотрудники спецслужбы. По мнению британских журналистов, третьим "русским агентом" Сергеем Федотовым является выпускник российской военно-дипломатической академии.

Издание уверяет, что настоящее имя Федотова – Денис Вячеславович Сергеев. Родился "российский шпион" в 1973 г. в военном городе Ушарал в Казахстанской ССР около границы с Китаем. В начале 2000-х "отравитель" Скрипаля, который успел послужить в Новороссийске, поступил в "консерваторию ГРУ", как в народе называют военно-дипломатическую академию.

При этом вездесущим британцам почему-то не удалось выяснить звание Федотова. Впрочем, в материале указывается, что он мог дослужиться до полковника и даже генерал-майора. В личной жизни у "русского агента" все сложилось как нельзя лучше – он женат, у него также есть дочь.

Фото: www.globallookpress.com

О третьем подозреваемом в деле Скрипалей говорят с осени 2018-го. Федотов якобы прибыл в Англию за два дня до Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон считает причастными к этому делу. Номер его паспорта, по информации журналистов, несильно отличался от серий документов его сообщников. После преступления Федотов не улетел обратно в Москву, оставшись на некоторое время в Великобритании.

Не исключено, что новое расследование Bellingcat – это попытка Лондона отвлечь общественность от исчезновения Скрипалей, которых, вероятно, уже давно нет в живых. Ведь исследователей уже не раз ловили на лжи. Так, британское МВД дало понять, что журналисты напортачили с историей о том, как ФСБ пыталась надавить на сотрудника визового центра, чтобы обеспечить Петрову и Боширову доступ в Солсбери.

К слову, предполагаемый участник покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь очень интересует Болгарию. Федотов, по словам местного генпрокурора, несколько раз посещал эту страну, а одна из его поездок совпала с попыткой неизвестных отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. 

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Япония сдалась России в борьбе за Курилы

Токио придется выйти за рамки своей стратегии

Раскрыты секретные данные о третьем "отравителе" Скрипалей

Так же, как Петрова и Боширова, его называют офицером ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей