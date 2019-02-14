Раскрыты секретные данные о третьем "отравителе" Скрипалей

Так же, как Петрова и Боширова, его называют офицером ГРУ

Исследовательская группа Bellingcat продолжает утверждать, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии замешаны граждане РФ. И не просто россияне, а сотрудники спецслужбы. По мнению британских журналистов, третьим "русским агентом" Сергеем Федотовым является выпускник российской военно-дипломатической академии.

Издание уверяет, что настоящее имя Федотова – Денис Вячеславович Сергеев. Родился "российский шпион" в 1973 г. в военном городе Ушарал в Казахстанской ССР около границы с Китаем. В начале 2000-х "отравитель" Скрипаля, который успел послужить в Новороссийске, поступил в "консерваторию ГРУ", как в народе называют военно-дипломатическую академию.

При этом вездесущим британцам почему-то не удалось выяснить звание Федотова. Впрочем, в материале указывается, что он мог дослужиться до полковника и даже генерал-майора. В личной жизни у "русского агента" все сложилось как нельзя лучше – он женат, у него также есть дочь.

О третьем подозреваемом в деле Скрипалей говорят с осени 2018-го. Федотов якобы прибыл в Англию за два дня до Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон считает причастными к этому делу. Номер его паспорта, по информации журналистов, несильно отличался от серий документов его сообщников. После преступления Федотов не улетел обратно в Москву, оставшись на некоторое время в Великобритании.

Не исключено, что новое расследование Bellingcat – это попытка Лондона отвлечь общественность от исчезновения Скрипалей, которых, вероятно, уже давно нет в живых. Ведь исследователей уже не раз ловили на лжи. Так, британское МВД дало понять, что журналисты напортачили с историей о том, как ФСБ пыталась надавить на сотрудника визового центра, чтобы обеспечить Петрову и Боширову доступ в Солсбери.

К слову, предполагаемый участник покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь очень интересует Болгарию. Федотов, по словам местного генпрокурора, несколько раз посещал эту страну, а одна из его поездок совпала с попыткой неизвестных отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.