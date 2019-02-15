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Создателя "Новичка" втянули в грязный скандал

Фото: www.globallookpress.com
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На разработчика вещества, которым отравили Скрипалей, неожиданно посыпались невзгоды

Недоброжелатели пытаются превратить жизнь Владимира Углева, участвовавшего в разработке "Новичка", в настоящий кошмар. Неизвестные расклеили 14 февраля листовки в его родном городе, предупреждающие о том, что ученый якобы педофил, пристает к детям. Из-за этого к химику домой пришли полицейские с проверкой.

На объявлениях с фотографией и личными данными Углева сказано, что он знакомится с "жертвами" возле школ, дарит им игрушки, а после просит присылать ему интимные фото. Сотрудники правоохранительных органов без понятых в тот же день осмотрели квартиру исследователя из-за "обращений граждан" и проверили его ноутбук и планшет. Любопытно, что об этом неприятном инциденте ученый рассказал британскому изданию ВВС. 

Более того, 15 февраля Углеву, который с 1994 г. находится на пенсии, пришлось идти в отделение полиции, где ему задали общие вопросы и взяли отпечатки пальцев. При этом ни в МВД по Краснодарскому краю, ни в региональное СК никаких сообщений или материалов, связанных с ученым, не поступало. Как отмечает агентство "ФедералПресс", информация о том, что химик выпрашивает у детей фото откровенного характера, оказалась клеветой. Однако кто стоит за распространением этих грязных слухов об ученом, неизвестно.

Фото: www.globallookpress.com

Углев работал в Вольском филиале ГОСНИИОХТ, где разрабатывались яды, в том числе группа нервно-паралитических веществ "Новичок", которыми 4 марта 2018 г. отравили в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После этой трагедии Углев дал несколько интервью разным СМИ о том, как действует "Новичок", а также о том, кто мог знать о его формуле.

Примечательно, что в апреле прошлого года Углева едва не сбила машина. Тогда водитель заявил, что наехал на химика, потому что задумался. 

Полина ИВАНОВА
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