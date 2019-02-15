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Западному альянсу угрожает опасность со стороны российских спецслужб, заверил глава MI-6 Алекс Янгер. Если агенты Кремля не одумаются, предупредил он, британские коллеги дадут им решительный отпор. Устрашающее заявление главный шпион Туманного Альбиона сделал в пятницу, 15 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы дали им ясно понять, что, как бы они ни пытались открыто и тайно навредить нашим демократическим институтам и нашим союзам, это не сработает",
– цитирует Янгера Financial Times. Он также напомнил о важности европейского братства, подчеркнув, что посягательства Москвы ей дорого обойдутся.
"Это будет стоить им слишком многого",
– пригрозил руководитель MI-6.
Впрочем, конец рабочей недели практически продублировал ее начало. В понедельник, 11 февраля, запугиваниями в адрес РФ отличился глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон, который требовал расплаты за "аннексию" Крыма, некую помощь Трампу на выборах и покушение на экс-шпиона и его дочь.
Сотрудники ГРУ мерещатся Туманному Альбиону на каждом шагу после инцидента в Солсбери. В так называемом "деле Скрипаля" всплывают все новые имена, но каждое из них неразрывно связано с российской разведкой. 4 марта исполнится ровно год с момента отравления бывших русских в британском городке.
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