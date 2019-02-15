Российским коллегам пообещали задать трепку

Западному альянсу угрожает опасность со стороны российских спецслужб, заверил глава MI-6 Алекс Янгер. Если агенты Кремля не одумаются, предупредил он, британские коллеги дадут им решительный отпор. Устрашающее заявление главный шпион Туманного Альбиона сделал в пятницу, 15 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы дали им ясно понять, что, как бы они ни пытались открыто и тайно навредить нашим демократическим институтам и нашим союзам, это не сработает",

– цитирует Янгера Financial Times. Он также напомнил о важности европейского братства, подчеркнув, что посягательства Москвы ей дорого обойдутся.

"Это будет стоить им слишком многого",

– пригрозил руководитель MI-6.

Впрочем, конец рабочей недели практически продублировал ее начало. В понедельник, 11 февраля, запугиваниями в адрес РФ отличился глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон, который требовал расплаты за "аннексию" Крыма, некую помощь Трампу на выборах и покушение на экс-шпиона и его дочь.

Сотрудники ГРУ мерещатся Туманному Альбиону на каждом шагу после инцидента в Солсбери. В так называемом "деле Скрипаля" всплывают все новые имена, но каждое из них неразрывно связано с российской разведкой. 4 марта исполнится ровно год с момента отравления бывших русских в британском городке.

