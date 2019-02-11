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Британия готовит жесткое решение по России

Фото: www.globallookpress.com
Туманный Альбион бряцает оружием и намекает на войну

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москва должна "поплатиться за свои действия", а Лондону после выхода из Евросоюза необходимо использовать "жесткую силу". России ставят в вину "аннексию" Крыма, якобы имевшее место вмешательство в американские выборы и атаку отравляющим веществом в Солсбери.

Границы между миром и войной стали "размытыми", отмечается в речи главы британского оборонного ведомства, которая имеется в распоряжении Reuters. Уильямсон подчеркивает, что Британия способна создавать новые союзы, вдохнуть жизнь в старые и, самое главное, стать страной-лидером, готовой предпринимать активные действия.

Британский министр добавил, что цена бездействия иногда бывает слишком высока, и что разговоры, не подкрепленные реальными шагами, превращают Cоединенное Rоролевство в "бумажного тигра".

Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в английском городе Солсбери. В марте прошлого года там были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что к ЧП причастна Москва, не приведя при этом никаких доказательств. После отравления Скрипалей Уильямсон заявил, что Россия должна "отойти в сторону и заткнуться".

Валентина МАЙОРОВА
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