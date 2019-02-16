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"Что они прячут?" британцы ополчились на власти из-за Скрипалей

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Лондону есть что скрывать

В истории об отравлении в Солсбери осталось много белых пятен.

С неожиданным заявлением выступили родители жертвы "Новичка". Родные Дон Стерджесс, которая умерла после контакта с отравляющим веществом, якобы попавшим на территорию Британии из России, обвинили в смерти дочери власти страны.

Семья Стерджесс сомневается, что общественности рассказали всю правду о случившемся.

"Я хочу справедливости от нашего собственного правительства. Что они прячут?"

– задался вопросом отец британки. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, женщине в руки попал пузырек от духов, где, по словам британских правоохранителей, находился яд. Позже она скончалась в больнице. Ее приятелю Чарли Роули, который подарил ей этот "парфюм", повезло больше – он выжил. Однако что с ним происходит сейчас, неизвестно. После лечения британец все еще жаловался на плохое самочувствие и говорил, что сходит с ума.

Родители Стерджесс заявили, что правительство Англии виновато в том, что дало убежище экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Якобы из-за этого их дочь стала случайной жертвой "Новичка".

Отец женщины отметил, что не знает, где сейчас находится Скрипаль, и что бы он стал делать в случае встречи с ним. Вместе с тем к России родные погибшей британки не испытывают ненависти к России, которую обвиняют в покушении на бывшего шпиона.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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