Лондону есть что скрывать

В истории об отравлении в Солсбери осталось много белых пятен.

С неожиданным заявлением выступили родители жертвы "Новичка". Родные Дон Стерджесс, которая умерла после контакта с отравляющим веществом, якобы попавшим на территорию Британии из России, обвинили в смерти дочери власти страны.

Семья Стерджесс сомневается, что общественности рассказали всю правду о случившемся.

"Я хочу справедливости от нашего собственного правительства. Что они прячут?"

– задался вопросом отец британки. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, женщине в руки попал пузырек от духов, где, по словам британских правоохранителей, находился яд. Позже она скончалась в больнице. Ее приятелю Чарли Роули, который подарил ей этот "парфюм", повезло больше – он выжил. Однако что с ним происходит сейчас, неизвестно. После лечения британец все еще жаловался на плохое самочувствие и говорил, что сходит с ума.

Родители Стерджесс заявили, что правительство Англии виновато в том, что дало убежище экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Якобы из-за этого их дочь стала случайной жертвой "Новичка".

Отец женщины отметил, что не знает, где сейчас находится Скрипаль, и что бы он стал делать в случае встречи с ним. Вместе с тем к России родные погибшей британки не испытывают ненависти к России, которую обвиняют в покушении на бывшего шпиона.