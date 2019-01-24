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Второй Скрипаль бесследно исчез

Фото: PA Images\TASS
продолжениеОт Вашингтона требуют уничтожить "отравителей" Скрипалей
Отравленный якобы "Новичком" британец жаловался, что сходит с ума

Жилище Чарли Роули, который в июле прошлого года повторил судьбу Сергея и Юлии Скрипаль в соседнем Эймсбери, наконец-то очистили.

По сообщению The Telegraph, квартира на первом этаже в доме на Магглтон Роуд в Эймсбери была обработана специалистами, и теперь в Англии осталось лишь одно опасное место – дом в Солсбери, где обитал Сергей Скрипаль. При этом власти хранят молчание о судьбе Роули, хотя ранее британец неоднократно жаловался на то, что его физическое и психическое здоровье сильно пошатнулось после ЧП. Жив он или нет, неизвестно.

Два человека, 45-летний Чарли Роули и его подруга 44-летняя Дон Стерджес, пострадали 4 июля прошлого года в графстве Уилтшир в Эймсбери. После контакта с ядом они попали в больницу.

Скотланд-Ярд заявил, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Дон Стерджес умерла 8 июля, Чарли Роули повезло больше – он выжил.

Британское издание напоминает, что английские детективы пришли к выводу: Скрипаль и его дочь отравились через дверную ручку, намазанную отравляющим веществом.

Глава координационной группы Южного Уилтшира по восстановлению населенных пунктов после ЧП Алистар Каннингем отметил, что новость об очистке дома в Эймсбери – весьма позитивная. При этом он подчеркнул, что впереди предстоит большая работа по привлечению туристов. 

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей причастна Москва, Россия это категорически отрицает. Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория призналась, что считает, ее дяди уже нет в живых.

Валентина МАЙОРОВА
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