Всплыла страшная правда о судьбе Скрипалей

Родственники попрощались с экс-сотрудником ГРУ

Близкие Сергея Скрипаля мысленно уже похоронили бывшего шпиона.

Надежды на то, что когда-то она увидит дядю живым, практически не осталось. Так считает Виктория Скрипаль.

"Не верю, что Сергей Викторович жив",

– заявила племянница экс-полковника ГРУ на пресс-конференции в НСН. По ее словам, дочь Сергея Скрипаля Юлия последний раз звонила в Москву в конце июля, чтобы поздравить с днем рождения бабушку. Девушка обещала, что ее отец перезвонит через 3 дня, однако Сергей Скрипаль так и не вышел на связь, впрочем, как и она сама.



Виктория напомнила, что свидетели инцидента в Солсбери начали менять свои показания или скрываются. Она подчеркнула, что сейчас ее семья не владеет никакой официальной информацией о судьбе ее дяди и двоюродной сестры, а в визе в Великобританию Виктории было отказано.

Адвокат племянницы Скрипаля Юлия Вербицкая рассказала, что 27 января обратится в российский МИД, чтобы ведомство официально отправило запрос в соответствующие службы Великобритании.

"Нас интересует вопрос, жив ли Сергей Скрипаль или нет",

– подчеркнула юрист.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что за инцидентом стоит Москва, не приведя никаких доказательств в пользу этого утверждения.