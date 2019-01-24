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Всплыла страшная правда о судьбе Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВторой Скрипаль бесследно исчез
Родственники попрощались с экс-сотрудником ГРУ

Близкие Сергея Скрипаля мысленно уже похоронили бывшего шпиона.

Надежды на то, что когда-то она увидит дядю живым, практически не осталось. Так считает Виктория Скрипаль.

"Не верю, что Сергей Викторович жив",

заявила племянница экс-полковника ГРУ на пресс-конференции в НСН. По ее словам, дочь Сергея Скрипаля Юлия последний раз звонила в Москву в конце июля, чтобы поздравить с днем рождения бабушку. Девушка обещала, что ее отец перезвонит через 3 дня, однако Сергей Скрипаль так и не вышел на связь, впрочем, как и она сама.

Виктория напомнила, что свидетели инцидента в Солсбери начали менять свои показания или скрываются. Она подчеркнула, что сейчас ее семья не владеет никакой официальной информацией о судьбе ее дяди и двоюродной сестры, а в визе в Великобританию Виктории было отказано.

Адвокат племянницы Скрипаля Юлия Вербицкая рассказала, что 27 января обратится в российский МИД, чтобы ведомство официально отправило запрос в соответствующие службы Великобритании.

"Нас интересует вопрос, жив ли Сергей Скрипаль или нет",

подчеркнула юрист.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что за инцидентом стоит Москва, не приведя никаких доказательств в пользу этого утверждения.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Валентина МАЙОРОВА
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