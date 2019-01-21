В России усомнились в случайном появлении военного медика рядом со Скрипалями
Чудесное спасение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии наводит на размышления.
Откровения военного медика, которая вместе с дочерью якобы случайно проходила мимо злополучной лавки, где потеряли сознание отец и дочь, российские дипломаты встретили весьма скептически. И не без причины. Очередная "сенсация", которую радостно растиражировали зарубежные СМИ, отчего-то всплыла спустя много месяцев после отравления в Солсбери.
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Конечно, если все было именно так, то российской стороне остается только выразить благодарность, отметили в посольстве России в Великобритании. Однако червячок сомнения все же есть.
"…Эти новые сведения не носят официального характера и не поддаются проверке, – отметили в посольстве. – Кроме того, присутствие непосредственно на месте инцидента Эбигейл со своей матерью – главной медсестрой британской армии полковником Элисон Маккорт – становится в один ряд с целым набором удивительных совпадений, сопровождавших отравление [Сергея и Юлии] Скрипалей. Неясно и то, почему такая, прямо скажем, нетривиальная информация обнародуется лишь спустя десять месяцев после произошедшего", – говорится в заявлении диппредставительства.
Между тем в российском МИД выразили возмущение расширением санкций в связи с делом Скрипалей и пообещали ЕС ответные меры. Ранее стало известно, что в черный список попали глава ГРУ Игорь Костюков и его заместитель. Они якобы виновны в "хранении, транспортировке и использовании в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента", напоминает сайт телеканала "360".
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