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От Вашингтона требуют уничтожить "отравителей" Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВиновника секс-скандала с Юлией Скрипаль посадили на 11 лет
США не стали вводить ограничения против России вслед за ЕС

Американцы пытаются любыми способами задушить Россию санкциями, однако это пока не получается. Сенатор Боб Менендес в письме призвал госсекретаря США Майка Помпео ускорить введение новых ограничений против Москвы.

По его мнению, Кремль нужно жестко наказать за инцидент в Солсбери. Боб утверждает, что российские спецагенты использовали химическое оружие против Сергея и Юлии Скрипаль.

"Соединённые Штаты не должны отказываться от долга противостоять Российской Федерации вместе с нашими союзниками и в защиту международных норм против химического оружия",

написал Менендес в письме.

При этом он указал, что ЕС ввели санкции против подозреваемых в отравлении. Однако Вашингтон до сих пор молчит и не поддерживает своих западных коллег, что вызывает серьезную озабоченность, уточнил сенатор.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что за инцидентом стоит Москва, не приведя никаких доказательств в пользу этого утверждения.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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