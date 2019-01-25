От Вашингтона требуют уничтожить "отравителей" Скрипалей

США не стали вводить ограничения против России вслед за ЕС

Американцы пытаются любыми способами задушить Россию санкциями, однако это пока не получается. Сенатор Боб Менендес в письме призвал госсекретаря США Майка Помпео ускорить введение новых ограничений против Москвы.

По его мнению, Кремль нужно жестко наказать за инцидент в Солсбери. Боб утверждает, что российские спецагенты использовали химическое оружие против Сергея и Юлии Скрипаль.

"Соединённые Штаты не должны отказываться от долга противостоять Российской Федерации вместе с нашими союзниками и в защиту международных норм против химического оружия",

– написал Менендес в письме.

При этом он указал, что ЕС ввели санкции против подозреваемых в отравлении. Однако Вашингтон до сих пор молчит и не поддерживает своих западных коллег, что вызывает серьезную озабоченность, уточнил сенатор.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что за инцидентом стоит Москва, не приведя никаких доказательств в пользу этого утверждения.