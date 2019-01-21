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Евросоюз ввел новые санкции против России

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСкрипаль "копал" на Трампа
Скандал с отравлением в Солсбери набирает обороты

Очередные санкции в отношении нашей страны Совет ЕС ввел в рамках нового режима. Речь идет об ограничительных мерах, направленных против применения и распространения химоружия.

В "черный список" попали глава ГРУ, его заместитель и еще два сотрудника. В целом речь идет о девяти физических лицах и одной организации.

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Упомянутые лица "ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери ядовитого нервного агента 4 марта 2018 года". Об этом сообщается на сайте организации.

Подпавшим под санкции запрещаются поездки в страны Евросоюза. Кроме того, и для физических, и для юридических лиц заморозят активы.

Ранее в Кремле отметили, что доказательств, указывающих на участие россиян в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, европейцы так и не предоставили.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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