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Виновника секс-скандала с Юлией Скрипаль посадили на 11 лет

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images\TASS
продолжениеПропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет
Прикрыться "отравлением" не удалось

Алекс Кинг стал известен в России после неудачно спланированного покушения. При этом он был, что называется, и жертва, и палач. После провала комедии, которую он разыграл на пару со своей подружкой-эскортницей Анной Шапиро, мужчина с королевской фамилией залег на дно.

О его непростых отношениях с законом было известно и ранее. Кинг – не только организатор VIP-эскорт услуг, но также устроитель шальных вечеринок и наркодилер. Его вместе с Шапиро пытались задержать еще летом, но они скрылись от правосудия. Затем их имена всплыли в авантюре с отравлением, которая не спасла сутенера от наказания. Его обвиняют в сбыте наркотиков в крупных размерах. В суд он не явился. И все же преступника упрятали за решетку на 11 лет. Заочно, сообщает SkyNews. Не останется без внимания пренебрежительное отношение к служителям Фемиды. Слушания по этому поводу пройдут в феврале.  

Идея с отравлением "Новичком" у 42-летнего сутенера возникла на фоне посягательств на жизнь Юлии Скрипаль, которую инцидент в Солсбери сделал знаменитостью. Получить свою долю славы захотели и Кинг с Шапиро, разыграв спектакль с отравлением.

Так, буквально в одночасье девушка, ночь с которой стоит огромных денег, запятнала репутацию дочери шпиона. Та, сама о том не ведая, оказалась в центре секс-скандала. Позже выяснилось, что между ними много общего. О пострадавшей Юлии ничего не известно. После неудачной инсценировки пропала также Шапиро.

Фоторепортаж
Вторая Юлия: Как Шапиро пошла по стопам Скрипаль
Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb
Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb
Оксана ПОДТУРКИНА
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