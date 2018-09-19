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Раскрыты личности пострадавших при отравлении в Солсбери

Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine
продолжениеРоссию обвинили в новом отравлении в Солсбери
Поход в заведение обернулся трагедией для супружеской пары

Британская газета раскрыла личности пострадавших, которые отравились неизвестном веществом в ресторане в Солсбери. Ими оказались модель Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг.

При этом Шапиро с 2006 года не является гражданкой России, так как она получила израильский паспорт. В 2008 году модель переехала в Лондон, где встретилась с будущим мужем Кингом, который является британцем, передает газета Sun.

По словам Анны, они заказали в ресторане флорентийскую пиццу, морского окуня, овощи и картофель. К концу обеда Кинг побледнел и пошел в туалет. Мужа долго не было, поэтому Шапиро ворвалась в кабинку, где увидела мужа лежащим на полу с пеной у рта.

"Я побежала вниз за помощью. Я была в панике", – добавила модель.

Скорая отвезла пару в больницу. При этом Алекса ввели в искусственную кому, однако сейчас он уже пришел в сознание. Анну выписали из больницы, но она находится под постоянным наблюдением полиции, уточняет телеканал "360".

По словам источников газеты, пара могла отравиться стрихнином.

Стоит напомнить, что после того, как в марте 2018 г. произошло отравление Скрипалей в Солсбери, история получила неожиданное продолжение. В конце июня в соседнем городке Эймсбери неустановленным веществом отравилась британская пара – Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице, мужчина смог выжить.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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