Пострадавшая уверена, что ей подсыпали крысиный яд якобы по личному указанию Путина

Инцидент с отравившейся в "солсберецком" ресторане супружеской парой обрастает новыми шокирующими подробностями. Британская желтая пресса утверждает, что к этому случаю также причастны российские спецслужбы. В качестве доказательства приводятся слова, якобы сказанные пострадавшей – 30-летней фотомоделью российского происхождения Анной Шапиро.



По сведениям таблоида The Sun, Шапиро и ее муж, 42-летний бизнесмен Алекс Кинг, ужинали в ресторане. Они заказали там флорентийскую пиццу, морского окуня, овощи и картофель. Под конец вечера они почувствовали себя плохо. Шапиро нашла мужа в туалетной кабинке без сознания и с пеной у рта. Обоих увезли в больницу на "скорой".

Источники газеты сообщили, что пара могла отравиться стрихнином. Кинг был введен в искусственную кому, но затем его состояние улучшилось, он пришел в сознание. Шапиро уже выписали из госпиталя. Она находится в отеле под наблюдением полиции.

Неудачно сходившая в ресторан модель заявила британским репортерам, что на ее жизнь было совершено покушение – так же, как на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По ее мнению, за всем этим стоит президент РФ Владимир Путин. Шапиро сообщила, что ее отец был "важным военным чиновником" в РФ. Видимо, поэтому российский лидер и решил свести с ней счеты.

"Мы все еще ждем, чем это все закончится. Я так напугана и хотела уехать из Лондона, поскольку я не чувствовала себя в безопасности", – заявила модель.

Шапиро ничуть не успокоило официальное заявление полиции, которая проинформировала, что инцидент не рассматривается как подозрительный и что пострадавшие при отравлении не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". "Тесты подтвердили, что два пациента, которых госпитализировали в Солсбери в воскресенье вечером, не подвергались воздействию какого-либо нервно-паралитического вещества", – говорится в заявлении полицейского департамента.

Анна Шапиро родилась в РФ, но в 2006 г. отказалась от российского гражданства и уехала в Израиль. В 2008 г. она переехала в Лондон и вскоре встретилась с Алексом Кингом. В прошлом месяце они поженились. По словам Шапиро, ее мало что связывает с Россией, а знакомые русские считают ее британской шпионкой.

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что Кинг и Шапиро могли отравиться из-за антисанитарных условий, которые царят во множестве британских заведений общепита. "Мы неплохо знаем Европу: поесть более или менее нормально можно только во Франции. А в Англии ужасные кафе, ужасная кухня, никакой санитарии и занимается там этим часто кто попало", – приводит слова эксперта радио Sputnik.