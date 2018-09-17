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У Лондона есть план Б по Скрипалям

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Если Боширов и Петров докажут невиновность, у британских спецслужб есть "запасные" обвиняемые

На месте Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает исполнителями покушения на Сергея Скрипаля, мог оказаться любой россиянин. Так считает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

"Я счастлив, что я в марте не был в Великобритании. Потому что тоже, наверное, подошел бы в качестве подозреваемого", – поделился Платошкин в эфире телеканала "Звезда".

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По его мнению, доказательства непричастности Петрова и Боширова к преступлению в Солсбери для Лондона мало что изменят: там тут же назовут новых обвиняемых.

"На подходе есть еще четыре "отравителя" – участники боевой группы, неназванные вообще, – напомнил эксперт. – Есть девушка-киллер, которую никто не знает. Есть капитан ФСБ – некто Гордон. То есть там целая очередь стоит", – убежден Платошин.

Ранее в Великобритании заявили, что два агента ГРУ с поддельными паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова устроили в Солсбери отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом делать официальный запрос в РФ британская сторона отказалась.

Петров и Боширов вскоре дали интервью российским СМИ, где отвергли обвинения.

Теперь среди подозреваемых Лондон называет сотрудников российского посольства в Великобритании и намекает, что есть еще лица, причастные к преступлению.

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