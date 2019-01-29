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Пропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет

Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
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Экс-полковник ГРУ и его дочь бесследно исчезли

Юлия и Сергей Скрипаль уже долгое время не выходят на связь с родственниками. Кроме того, об их здоровье и местонахождении ничего не известно. Племянница экс-полковника ГРУ Виктория требует признать Юлию без вести пропавшей.

По ее словам, со своей сестрой она общалась полгода назад и с тех пор от нее нет никаких вестей. При этом Виктория даже не уверена, живы ли Скрипали.

"Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения. Юлия – гражданка России, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступа",

сказала Виктория в интервью газеты "Известия".

Родственница Скрипалей подчеркнула, что Лондон мог инсценировать отравление в Солсбери, чтобы ввести антироссийские санкции и дестабилизировать международную обстановку. Она не сомневается, что англичане используют Юлию для продвижения своих интересов на политической арене.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что за инцидентом стоит Москва, не приведя никаких доказательств в пользу этого утверждения, напоминает РИА ФАН.

Ранее ЕС ввел санкции против руководителя ГРУ Игоря Костюкова, его заместителя и двух сотрудников спецслужбы из-за отравления россиян, передает URA.RU.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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