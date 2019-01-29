Пропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет

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Юлия и Сергей Скрипаль уже долгое время не выходят на связь с родственниками. Кроме того, об их здоровье и местонахождении ничего не известно. Племянница экс-полковника ГРУ Виктория требует признать Юлию без вести пропавшей.
По ее словам, со своей сестрой она общалась полгода назад и с тех пор от нее нет никаких вестей. При этом Виктория даже не уверена, живы ли Скрипали.
"Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения. Юлия – гражданка России, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступа",
– сказала Виктория в интервью газеты "Известия".
Родственница Скрипалей подчеркнула, что Лондон мог инсценировать отравление в Солсбери, чтобы ввести антироссийские санкции и дестабилизировать международную обстановку. Она не сомневается, что англичане используют Юлию для продвижения своих интересов на политической арене.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что за инцидентом стоит Москва, не приведя никаких доказательств в пользу этого утверждения, напоминает РИА ФАН.
Ранее ЕС ввел санкции против руководителя ГРУ Игоря Костюкова, его заместителя и двух сотрудников спецслужбы из-за отравления россиян, передает URA.RU.
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