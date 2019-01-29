Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Месть за Скрипалей: в Британии затравили заступившегося за Россию политика

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТайна раскрыта: гибель Скрипалей была случайной
Свобода слова может дорого обойтись экс-депутату

Бывшему члену британского парламента Джорджу Гэллоуэю грозит штраф за нарушение политики непредвзятости – в радиоэфире он трижды заявил слушателям, которые не согласились с его позицией по делу Скрипалей, что они звонят из психушки.

В программе, которая вышла в эфир спустя 2 недели после инцидента в Солсбери, Гэллоуэй назвал Россию "наименее вероятным подозреваемым" в попытке убийства Скрипалей, напоминает Daily Telegraph.

Британский медиарегулятор Ofcom считает, что этим Гэллоуэй нарушил установленные государством правила, обязывающие непредвзято освещать те или иные события.

В Ofcom подчеркнули, что мнение британского экс-депутата относительно реакции правительств Британии и России на отравление в Солсбери было "предвзятым и невзвешенным".

Сам Гэллоуэй назвал позицию регулятора "политически мотивированной попыткой цензуры", сообщает Daily Mail.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядовитым веществом в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что к инциденту причастна Россия, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств в пользу этого утверждения.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей