Месть за Скрипалей: в Британии затравили заступившегося за Россию политика

Свобода слова может дорого обойтись экс-депутату

Бывшему члену британского парламента Джорджу Гэллоуэю грозит штраф за нарушение политики непредвзятости – в радиоэфире он трижды заявил слушателям, которые не согласились с его позицией по делу Скрипалей, что они звонят из психушки.

В программе, которая вышла в эфир спустя 2 недели после инцидента в Солсбери, Гэллоуэй назвал Россию "наименее вероятным подозреваемым" в попытке убийства Скрипалей, напоминает Daily Telegraph.

Британский медиарегулятор Ofcom считает, что этим Гэллоуэй нарушил установленные государством правила, обязывающие непредвзято освещать те или иные события.

В Ofcom подчеркнули, что мнение британского экс-депутата относительно реакции правительств Британии и России на отравление в Солсбери было "предвзятым и невзвешенным".

Сам Гэллоуэй назвал позицию регулятора "политически мотивированной попыткой цензуры", сообщает Daily Mail.



Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядовитым веществом в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что к инциденту причастна Россия, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств в пользу этого утверждения.

