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Тайна раскрыта: гибель Скрипалей была случайной

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"В госпитале изнасиловали?": раскрыта правда о беременности Юлии Скрипаль
Британцы попытаются замять тему с исчезновением экс-полковника ГРУ и его дочери в ближайшее время

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что исход дела об отравлении ее дяди и его наследницы Юлии может оказаться каким угодно. Она считает, что уже никогда не увидит родственников, смерть которых объяснят катастрофой. 

Виктория Скрипаль, которая сомневается в том, что ее родные еще живы, добавила, что последний раз общалась с Юлией 24 июля 2018-го. Она уже не раз говорила о том, что Великобритания могла устроить отравление Скрипалей, чтобы ввести санкции против России. Теперь, когда международная обстановка дестабилизирована, британцы, по ее словам, не станут долго тянуть с делом и скоро поставят точку в этой истории.

"Может закончиться тем, что мы их никогда не увидим, может закончиться тем, что нам скоро скажут, что они попали в какую-нибудь катастрофу. Могут сказать, что их состояние здоровья ухудшилось",

– сообщила Скрипаль телеканалу RT.

Однако Виктория надеется, что еще встретится с родными, а Юлия вернется в Россию. По мнению племянницы Скрипаля, это было бы самым лучшим завершением сложившейся ситуации. Ранее Виктория говорила о том, что будет добиваться того, чтобы Юлию признали в России без вести пропавшей.

Бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили в марте 2018-го в городе Солсбери. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, не предоставив реальных доказательств вины россиян. 

Полина ИВАНОВА
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