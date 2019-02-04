"В госпитале изнасиловали?": раскрыта правда о беременности Юлии Скрипаль

Племянница экс-полковника ГРУ поделилась своей версией

Двоюродная сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория, пришла в недоумение из-за появившихся в СМИ слухов о том, что ее кузину якобы увезли в роддом.

По словам племянницы Сергея Скрипаля, она не может сказать, правдива эта информация или нет.

"Тут уже писали, что она родила. Но вы сами посудите, прошло уже больше года. Она от кого забеременела-то? Ее в госпитале в Солсбери изнасиловали?" – сказала Виктория в интервью "Пятому каналу".

Она напомнила, что Юлия уехала из России 3 марта. Простой подсчет показывает, что если в роддом жертву "Новичка" увезли только сейчас, то забеременеть она могла в апреле – как раз тогда, когда, по утверждениям британских СМИ, она была без сознания в госпитале.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Официальный Лондон заявил, что за покушением на Скрипалей стоит Москва. Где сейчас находятся отец и дочь, неизвестно, что и порождает разнообразные слухи один причудливей другого.