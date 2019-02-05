Скрипаль назвала своих отравителей

За это героиня громкого политического скандала поплатилась жизнью

После того как Генпрокуратура возобновила уголовное дело о гибели группы Дятлова, исследователям этой трагедии пришлось обратить свои взоры на другие загадочные истории. Так, главный дятловед Валентин Дегтерев заинтересовался судьбой отравленных Сергея Скрипаля и его наследницы Юлии. В итоге он выяснил, что девушка знала, кто пытался убить экс-полковника ГРУ, а заодно и ее.

Уральский исследователь проанализировал знаменитое интервью дочери Скрипаля, которое она дала в мае 2018-го. Тогда россиянка, явно находившаяся на грани нервного срыва, попросила в видео общественность с уважением относиться к тому, что она и ее отец захотели укрыться от всего мира.

Дегтерев обратил внимание на речь девушки. Он уверен, что она интонационно выделяла определенные фразы. По словам уфолога, таким методом разведчики передают своему начальству важные и секретные данные.

Так, Юлия сообщила российским властям о том, что Великобритания специально провернула это дело, чтобы обвинить в преступлении Россию, чтобы у британцев были рычаги давления на россиян. Также он подчеркнул, что девушка отказалась принимать предложение российского посольства, однако о чем оно было, до сих пор непонятно.

"Я уверен, что Юлии и Сергея Скрипаль уже нет в живых. Их убили агенты английских спецслужб. Они стали жертвами политических игр",

– заявил Дегтерев агентству "ФедералПресс".

Он отметил, что Скрипалей могли лишить жизни из-за того, что они потенциально были опасны для других людей, так как в их крови все еще мог содержаться "Новичок".

Уфолог не исключает и того, что если британцы и сохранили жизнь Сергею и Юлии, то они находятся в строгой изоляции, чтобы их можно было в будущем использовать против России.

К слову, интервью Юлии и тогда вызвало у общественности немало вопросов. Одних удивил тот факт, что у девушки был цветущий вид, несмотря на двадцатидневную кому, и рана на шее Юлии от интубации, которую ей могли сделать, когда была она без сознания, чтобы потом внушить легенду о яде и исцелении. Другие обсуждали, что дочь Скрипаля была напугана и явно читала по бумажке.

Бывшего сотрудника ГРУ и его дочь отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон, не предоставив реальных доказательств, заявил, что в преступлении замешана Москва. Россия же отрицает все обвинения.