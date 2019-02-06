Вокруг дочери экс-полковника ГРУ развернулась драма

Лишенные официальной информации, которую Лондон тщательно скрывает, россияне не перестают делиться догадками: что же на самом деле произошло с Юлией Скрипаль, которая вместе с отцом якобы была отравлена в Солсбери?

Недавнее интервью племянницы Сергея Скрипаля Виктории, где она прокомментировала слухи о беременности девушки, только разожгли любопытство. Напомним, сестра Юлии выразила недоумение, как такое могло случиться. Если сделать простые подсчеты, забеременеть дочь бывшего шпиона должна была в апреле, после отравления. А тогда она, если верить сообщениям британской стороны, уже была в госпитале.

"Тут уже писали, что она родила. Но вы сами посудите, прошло уже больше года. Она от кого забеременела-то? Ее в госпитале в Солсбери изнасиловали?"

– задалась вопросом Виктория.

Пользователей Сети такой расклад тоже смутил. Однако они выдвинули несколько иные версии. Так, часть россиян посчитала, что речь идет вовсе не об изнасиловании. Скорее всего, Юлии Скрипаль никогда и не было в госпитале. Дочь экс-сотрудника ГРУ, возможно, никто и не травил. И все это время, пока британские СМИ распространяли ложь о виновной в применении яда России, она припеваючи жила в Англии. Там, вполне вероятно, у нее завязался роман. Обиженная предательством жениха Юлия нашла свою вторую половину среди британских мужчин, предположили в Сети.

"А она вообще была в госпитале?"

"А может, она беременна только пару недель..? ))) И при чем тут март..."

"А была ли она в госпитале в апреле?"

"Ее кто-нибудь видел, что она в госпитале?" – пишут пользователи.



Такая версия, конечно, более реалистична. Однако официальных данных о состоянии Скрипалей и их местонахождении нет до сих пор. Британские власти не допускают наших дипломатов к якобы отравленным Сергею и Юлии, уверяя, что с ними все в порядке. Российская сторона неоднократно заявляла, что не верит в эти фальшивые сообщения.