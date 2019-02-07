В последний момент: "отравитель" Скрипалей отказался от России

В Лондоне узнали, что случилось с "российским шпионом" после инцидента

Британские журналисты вновь уверяют, что "русских агентов", якобы замешанных в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было трое. И если о судьбе Руслана Боширова и Александра Петрова, которых в Великобритании обвиняют в этом преступлении, было известно, то что произошло с еще одним подозреваемым, для англичан оставалось загадкой. Оказалось, что Сергей Федотов не захотел возвращаться на родину после "дела".

Источники рассказали изданию The Telegraph, что третий "отравитель" должен был улететь вместе с подельниками в Москву, но почему-то передумал и снял регистрацию с рейса незадолго до вылета. В результате Федотов, чье имя, как отмечает издание "Царьград", на самом деле вымышленное, остался в Британии. По информации портала URA.RU, там он провел, по крайней мере, еще несколько дней.

О том, что в деле Скрипалей замешан третий участник, говорят уже давно. Сообщалось, что в течение трех лет он летал в Королевство в марте. В 2018-м Федотов прибыл в Лондон за два дня до отравления экс-полковника ГРУ и его наследницы, то есть в тот же день, что и Боширов и Петров. Также западные СМИ обращали внимание на то, что россияне использовали паспорта с практически полностью совпадающими номерами.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018 г. в Солсбери. Лондон заявил, что бывшего сотрудника ГРУ и его дочь отравили "Новичком" Боширов и Петров, позже английские спецслужбы узнали о Федотове. Как напоминает "Пятый канал", Боширов и Петров отрицают все обвинения, по их словам, Великобританию они посещали в качестве туристов.