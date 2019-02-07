Лондон решил спасти неудачливого премьера страны нестандартным способом

Британцы выдумали преступную троицу, дабы выгородить своего премьер-министра Терезу Мэй, которой предстоят очередные переговоры по Brexit. Иначе как объяснить появление всех информационных вбросов накануне ее официальных визитов в Брюссель? Таким вопросом задалась Виктория Скрипаль, родственница экс-шпиона и его дочери Юлии, судьба которых обрастает все новыми подробностями, однако о самих потерпевших нет ни слуху ни духу.

"Пока эта женщина куда-то не уйдет, все это будет продолжаться. Она делает свою карьеру на отравлениях, а что она жизнь людям испортила, этого Мэй не понимает",

– поделилась Виктория с корреспондентом телеканала "360", добавив, что теперь паутина лжи, которую плетет Лондон вокруг инцидента в Солсбери, служит для отвода глаз. Если прежде британцы распространяли фейки, чтобы очернить Россию, то теперь – чтобы вторая железная леди осталась у власти.

"Сегодня Мэй отправляется на переговоры по поводу своего Brexit. Каждый раз перед ее отлетом появляется что-то новое. Третий отравитель, беременность Юлии – это все звенья одной цепи, очередной фейк",

– заявила племянница бывшего полковника ГРУ, прокомментировав также слухи о беременности своей кузины.

По ее словам, интересное положение Юлии – выдумка. В противном случае она забеременела в госпитале, когда находилась в коме, чего быть не могло.

Накануне британские СМИ рассказали о третьем "отравителе" бывших русских. Это некто Сергей Федоров. В посольство РФ в Великобритании считают эту новость вбросом местных спецслужб, передает RT в своем Telegram-канале.

Отца и дочь нашли без сознания в центре провинциального Солсбери 4 марта 2018 года. Почти за год в туманную историю на берегу Туманного Альбиона британцы так и не внесли ясности. В Москве настаивают: версии о преступных дуэте и трио не подкреплены какими-либо доказательствами.