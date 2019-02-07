Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Третьего "отравителя" Скрипалей заказали для Мэй

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБританцы заплатили Скрипалям за качественную инсценировку
Лондон решил спасти неудачливого премьера страны нестандартным способом

Британцы выдумали преступную троицу, дабы выгородить своего премьер-министра Терезу Мэй, которой предстоят очередные переговоры по Brexit. Иначе как объяснить появление всех информационных вбросов накануне ее официальных визитов в Брюссель? Таким вопросом задалась Виктория Скрипаль, родственница экс-шпиона и его дочери Юлии, судьба которых обрастает все новыми подробностями, однако о самих потерпевших нет ни слуху ни духу.  

"Пока эта женщина куда-то не уйдет, все это будет продолжаться. Она делает свою карьеру на отравлениях, а что она жизнь людям испортила, этого Мэй не понимает",

– поделилась Виктория с корреспондентом телеканала "360", добавив, что теперь паутина лжи, которую плетет Лондон вокруг инцидента в Солсбери, служит для отвода глаз. Если прежде британцы распространяли фейки, чтобы очернить Россию, то теперь – чтобы вторая железная леди осталась у власти.

"Сегодня Мэй отправляется на переговоры по поводу своего Brexit. Каждый раз перед ее отлетом появляется что-то новое. Третий отравитель, беременность Юлии – это все звенья одной цепи, очередной фейк",

– заявила племянница бывшего полковника ГРУ, прокомментировав также слухи о беременности своей кузины.

По ее словам, интересное положение Юлии – выдумка. В противном случае она забеременела в госпитале, когда находилась в коме, чего быть не могло.

Накануне британские СМИ рассказали о третьем "отравителе" бывших русских. Это некто Сергей Федоров. В посольство РФ в Великобритании считают эту новость вбросом местных спецслужб, передает RT в своем Telegram-канале.

Отца и дочь нашли без сознания в центре провинциального Солсбери 4 марта 2018 года. Почти за год в туманную историю на берегу Туманного Альбиона британцы так и не внесли ясности. В Москве настаивают: версии о преступных дуэте и трио не подкреплены какими-либо доказательствами.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей