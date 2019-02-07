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Британцы заплатили Скрипалям за качественную инсценировку

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРоссийские туристы довели Лондон до психоза из-за Скрипалей
Загадочное исчезновение экс-полковника ГРУ и его дочери порождает различные версии об их участи

Где сейчас находятся Сергей Скрипаль и его дочь – тайна, покрытая мраком. Об их судьбе до сих пор ничего не известно, что дает все основания предположить: их отравление – всего лишь фикция. Вполне возможно, что покушение было инсценировано, как в истории Алекса Кинга и его подруги с низкой социальной ответственностью Анны Шапиро. Пара захотела получить свою долю славы, разыграв спектакль. А вот какой мотив был у Скрипалей? Не исключено, что их попросту купили, предположили интернет-пользователи.

"Скрипали много попросили за свои роли в этом сериале? Придется дописать сценарий на ходу",

интересуется в Twitter Vitorio Fingereti.

"Ни какого отравления не было, просто заплатили Скрипалям", – уверен еще один пользователь Сети.

Действительно, Скрипали объявились лишь однажды – и то в лице одной Юли. После этого – тишина. Бытует мнение, что отца и дочери уже давно нет в живых. Такое предположение не раз высказывали их близкие.

Ежедневно инцидент в Солсбери обрастает все новыми подробностями, которые с трудом можно принять за чистую монету. Об этом неоднократно высказывалась спикер МИД РФ Мария Захарова.

Так, по ее словам, подозрительная история чудесного исцеления Сергея и Юлии Скрипаль, в которой вдруг откуда ни возьмись появились мать и дочь, напрочь лишена ясности. Новые героини затянувшегося сериала с экс-сотрудником ГРУ в главной роли вносят еще больше путаницы.

Впрочем, как и новость о третьем "отравителе" Сергее Федорове, которая появилась накануне. По мнению родственницы бывших русских, его заказали специально для Терезы Мэй перед переговорами по Brexit. Утку о преступном трио запустили британские спецслужбы, уверены в посольстве РФ в Лондоне. Фейком, не сомневается родственница, является также беременность Юлии, если, конечно, она не забеременела, будучи в коме.

Отца и дочь нашли без сознания в центре провинциального Солсбери 4 марта 2018 года. Почти за год в таинственную историю на берегу Туманного Альбиона британцы так и не внесли ясности. В Москве настаивают: версия о преступном дуэте, куда входят Александр Петров и Руслан Боширов, не подкреплена какими-либо доказательствами, как и остальные россказни Лондона. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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