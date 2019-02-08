Российские туристы довели Лондон до психоза из-за Скрипалей

Агенты ГРУ начали мерещиться британцам в каждом госте из РФ

Число людей, причастных к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль, стало расти с невероятной скоростью. Долгое время подозреваемыми считались только двое – Александр Петров и Руслан Боширов. На днях к ним примкнул третий, некий Сергей Федотов. Ввиду отсутствия улик против всей троицы Лондон, похоже, решил брать количеством, а не качеством. Мол, чем больше, тем убедительней. Так в деле появилась еще одна парочка.



Полиция утверждает, что в марте прошлого года в британском посольстве были двое россиян, которые выдавали себя за простых туристов, а на самом деле были агентами ГРУ. Тогда еще ничего не подозревавшие британцы удовлетворили их просьбу. Далее случились известные всем события в Солсбери, после чего эта таинственная парочка вернулась на родину.

Как пишет Daily Mail, полицейские представят властям доказательства вины двух новых лиц в отравлении Скрипалей "в течение нескольких недель". Впрочем, их роль в неудачной попытке убить Скрипаля оценивается куда скромнее, чем Петрова и Боширова.

Остается ждать, когда пройдут эти недели расследования и Лондон порадует мир подробностями жизни очередной парочки туристов, поехавших отрываться на Туманный Альбион.