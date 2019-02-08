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Найдена третья жертва "Новичка"

Фото: www.globallookpress.com
Вещество использовали еще до покушения на Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, и раньше использовали для устранения неугодных. К такому выводу пришли члены группы Bellingcat совместно с изданием The Insider. По их данным, этим токсином пытались убить болгарского бизнесмена Емельяна (Омеляна) Гебрева.

История, произошедшая в Болгарии в апреле 2015 г., как две капли воды похожа на события в Солсбери. Дескать, тогда агент ГРУ на несколько дней прилетел в Бургас, и едва покинул страну, как господин Гебрев и его сын почувствовали себя плохо. Бизнесмен впал в кому. Медики установили, что он был отравлен, но не смогли определить яд. Через месяц Гебрев пришел в себя и выписался из госпиталя.

Репортеры указанных выше изданий утверждают, что провели расследование и установили: тем самым агентом ГРУ, наследившим в Болгарии, был Сергей Федоров – третий отравитель Скрипалей, чье имя лишь недавно появилось в британских СМИ.

"Исследователи" затрудняются сказать, где мог болгарский бизнесмен перейти дорогу ГРУ, в связи с чем его решили устранить таким способом, но предположили, что все дело в поставках оружия на Украину, которыми занимался в свое время Гебрев.

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: www.globallookpress.com

Ранее именно Bellingcat и The Insider сообщили, что обвиняемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле секретные агенты ГРУ Чепига и Мишкин.

Осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в невменяемом состоянии в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже Лондон заявил, что людей отравили военным токсином типа "Новичок" российского производства. Доказательств обвинений представлено не было.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Николай ВИКТОРОВ
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