Лондон напускает туману в запутанное дело

Британцы пытаются скрыть, что на самом деле случилось с Юлией Скрипаль.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на чем основываются утверждения издания Bellingcat о связи "дела Скрипалей" с якобы имевшим место в 2015 г. отравлением в Болгарии.

На состоявшемся 8 февраля брифинге Пескова попросили дать комментарий на появившуюся в СМИ информацию о третьем участнике покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, который предположительно связан с отравлением ядом "Новичок" в Бургасе 4 года назад.

Песков выразил недоумение относительно того, как в 2015 г. осталось незамеченным использование в Европе боевого отравляющего вещества и почему эта тема всплыла только сейчас.

"Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли это действительности вообще. Мы не знаем, на чем основывались составители вот этого доклада, этой информации. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они, и вообще правда ли это все", – цитирует пресс-секретаря президента РИА "Новости".

Британские СМИ ранее сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон считает ответственными за отравление Скрипалей, помогал третий россиянин – Сергей Федотов.

Возможно, запустив слухи о помощнике Петрова и Боширова, Великобритания совершила очередной отвлекающий маневр, уводящий в сторону и без того запутанное дело об отравлении в Солсбери. Местонахождение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии до сих пор неизвестно. Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль считает, что ее кузина пропала без вести, а дяди вообще нет в живых. Более того, недавно появились слухи, что Юлия родила ребенка. Впрочем, Виктория Скрипаль не понимает, как такое могло произойти.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Лондон объявил, что за инцидент несет ответственность Москва, не приведя при этом никаких доказательств.