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У Скрипаль нашли женатого любовника

Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыты детали о третьем "отравителе" Скрипалей
Дочь экс-полковника ГРУ обречена на одиночество

Судьба Юлии Скрипаль незавидна, и все это идет со стороны родителей. К тому же девушка родилась под знаком трехконечной звезды, что говорит о нелегких испытаниях, которые уготованы ей, рассказала "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, дочь бывшего полковника ГРУ жива, но находится далеко от дома. Ее линия судьбы достаточно долгая, но в целом девушка просто невезучая. Проблемы семьи всегда перекладываются на нее, и Юлия иногда от этого незаслуженно страдает. Трудности будут постоянно возникать на ее пути.

Также девушке не везет в любви и никогда не будет удачи в личной жизни. У нее были отношения, но абсолютно пустые. Периодически рядом с нею появляются женатые мужчины. Но замуж они Юлию не позовут, отметила ведунья.

Карты показали, что дочь бывшего полковника ГРУ – жертва обстоятельств и полностью забитое существо. Все ее отношения мимолетны. Не похоже, что у нее когда-либо будет спокойная семейная жизнь.

Однажды на ее пути встретится мужчина-вдовец, но и с ним у девушки ничего не получится, хотя дело может дойти почти до свадьбы. Но в последний миг все рухнет, что нанесет Юлии сильный удар, после которого она окончательно поставит на себе крест и перестанет искать себе пару. 

Ей не стоило уезжать из России. Не скоро, но девушка приедет в нашу страну. Это будет отчасти вынужденно. Однако до конца своих дней Юлия будет жить за границей.

Единственное, с чем у нее будет нормально, так это с деньгами. Бедствовать девушка не будет, сообщила Галина Янко.

Галина Янко

У Юлии были проблемы, точнее – волнения и стрессы. Она переживала за себя, свое самочувствие и здоровье семьи. Но зря: все в целом с нею неплохо.

Через несколько лет у девушки возникнут проблемы с самочувствием. Возможен риск повышенного сахара в крови и болезни костей или суставов, предположила таролог.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Полина ДОРОЖКИНА
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