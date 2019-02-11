У Скрипаль нашли женатого любовника

Дочь экс-полковника ГРУ обречена на одиночество

Судьба Юлии Скрипаль незавидна, и все это идет со стороны родителей. К тому же девушка родилась под знаком трехконечной звезды, что говорит о нелегких испытаниях, которые уготованы ей, рассказала "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, дочь бывшего полковника ГРУ жива, но находится далеко от дома. Ее линия судьбы достаточно долгая, но в целом девушка просто невезучая. Проблемы семьи всегда перекладываются на нее, и Юлия иногда от этого незаслуженно страдает. Трудности будут постоянно возникать на ее пути.

Также девушке не везет в любви и никогда не будет удачи в личной жизни. У нее были отношения, но абсолютно пустые. Периодически рядом с нею появляются женатые мужчины. Но замуж они Юлию не позовут, отметила ведунья.

Карты показали, что дочь бывшего полковника ГРУ – жертва обстоятельств и полностью забитое существо. Все ее отношения мимолетны. Не похоже, что у нее когда-либо будет спокойная семейная жизнь.

Однажды на ее пути встретится мужчина-вдовец, но и с ним у девушки ничего не получится, хотя дело может дойти почти до свадьбы. Но в последний миг все рухнет, что нанесет Юлии сильный удар, после которого она окончательно поставит на себе крест и перестанет искать себе пару.

Ей не стоило уезжать из России. Не скоро, но девушка приедет в нашу страну. Это будет отчасти вынужденно. Однако до конца своих дней Юлия будет жить за границей.

Единственное, с чем у нее будет нормально, так это с деньгами. Бедствовать девушка не будет, сообщила Галина Янко.

У Юлии были проблемы, точнее – волнения и стрессы. Она переживала за себя, свое самочувствие и здоровье семьи. Но зря: все в целом с нею неплохо.

Через несколько лет у девушки возникнут проблемы с самочувствием. Возможен риск повышенного сахара в крови и болезни костей или суставов, предположила таролог.