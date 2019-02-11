Раскрыты детали о третьем "отравителе" Скрипалей

Болгары становятся верными союзниками британцам в борьбе с "российскими шпионами"

История с новым лицом в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль начинает обрастать подробностями. Предполагаемый участник покушения на беглого экс-агента ГРУ Сергей Федотов вызывает все больший интерес у Болгарии, которая расследует атаку на некоего бизнесмена.

По словам генпрокурора страны Сотира Цацарова, в 2015 г. Федотов трижды летал в Болгарию и один из его визитов пришелся на те дни, когда местного предпринимателя Емельяна Гебрева попытались отравить. По данным прокуратуры, Федотов был в Болгарии 5-22 февраля, 24-28 апреля и 23-29 мая, а покушение на Гебрева было совершено 28 апреля.

Результаты экспертизы тогда показали, что Гебреву положили в кофе и салат инсектицид хлорпирифос. Однако расследование зашло в тупик.

Уже после того как прогремело "дело Скрипалей", Гебрев попросил генпрокуратуру выяснить, чем же на самом деле его хотели отравить. Предприниматель полагал, что новая проверка укажет на яд из класса "Новичок". Однако повторная экспертиза его разочаровала – вещества из "дела Скрипалей" опять не нашли.

Тем не менее Болгария присоединилась к расследованию отравления в Солсбери, передает издание Cross.