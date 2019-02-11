Внимание людей от исчезновения экс-полковника ГРУ и его дочери отвлекают беспочвенными обвинениями во лжи

Британский медиарегулятор Ofcom вновь попытался сделать так, чтобы иностранцы не узнали о российской версии отравления в Солсбери в марте 2018-го, когда в бессознательном состоянии нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Организация пригрозила телеканалу "НТВ-Мир Балтия" санкциями, решив, что в одной из его новостных передач, которая была посвящена этому инциденту, журналисты нарушили принцип беспристрастности.

Речь идет о программе "Сегодня" от 2 апреля 2018 года. Также представители медиарегулятора недовольны работой телеканала REN TV Baltic. Пресс-служба организации попыталась оправдать свои действия тем, что держатель лицензии обоих телеканалов – Baltic Media Alliance Limited – якобы в шестой раз нарушает этот принцип с 2014 г., поэтому сейчас закрывать глаза на субъективность журналистов нельзя. Ведь еще в 2017-м представители двух организаций договорились, что телеканалы будут объективны.

"Поэтому мы обеспокоены тем, что всего чуть больше года спустя, в апреле 2018 года, они нарушили правила в данном случае",

– сообщается в бюллетени Ofcom.

Из-за того что компания не в первый раз "оплошала", медиарегулятор, как отмечает телеканал RT, всерьез рассматривает возможность ввести против нее санкции. Правда, компания предоставит Baltic Media Alliance Limited шанс объясниться. Впрочем, в прошлый раз ведомство не отреагировало на аргументы другого российского телеканала.

Таким образом, Ofcom продолжает препятствовать Москве, которая хочет донести до иностранной аудитории правду о деле Скрипалей. Ранее Британское управление по коммуникациям обвинило телеканал RT в односторонней подаче информации и пообещало ввести соответствующие рестрикции.

Тогда представители телеканала отметили, что расследование проводилось по инициативе ведомства, а не зрителей, а медиарегулятор не учел аргументов, которые были предоставлены в защиту российских журналистов. Лондон же в очередной раз доказал, что Британское управление по коммуникациям используют в качестве инструмента для расправы с неугодными российскими СМИ.