Скрипали оказались в открытом доступе

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Терпение у российской стороны лопнуло – у Лондона потребовали объяснений по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Почти год прошел после события, которое резко ухудшило и без того прохладные отношения между Россией и Британией. Что на самом деле произошло 4 марта в центре английского города, остается загадкой по сей день. Представители нашей страны в очередной раз заявили, что не отступят и добьются правды по делу Скрипалей. И никакие ухищрения Лондона, изобретающего вереницы новых "отравителей", не помогут.
"...мы ждем официального доклада по расследованию, поскольку в отношении России были выдвинуты очень серьезные обвинения и эти обвинения нужно чем-то подкреплять",
– подчеркнул посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в беседе с телеканалом "Россия 24" (цитата по РИА "Новости").
Дипломат обратил внимание на довольно странные отговорки с британской стороны. В ответ на запросы о ходе расследования официальный Лондон отмечает, что все данные якобы "находятся в общественном доступе".
Тем временем родственники отравленных Скрипалей теперь не знают, что и думать. Племянница экс-шпиона Виктория заявила, что уже не надеется увидеть его живым. Свою двоюродную сестру Юлию, о которой ходят невероятные слухи, она считает без вести пропавшей.
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