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Скрипали оказались в открытом доступе

Фото: www.globallookpress.com
Британцы сделали неожиданное заявление

Терпение у российской стороны лопнуло – у Лондона потребовали объяснений по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Почти год прошел после события, которое резко ухудшило и без того прохладные отношения между Россией и Британией. Что на самом деле произошло 4 марта в центре английского города, остается загадкой по сей день. Представители нашей страны в очередной раз заявили, что не отступят и добьются правды по делу Скрипалей. И никакие ухищрения Лондона, изобретающего вереницы новых "отравителей", не помогут.

"...мы ждем официального доклада по расследованию, поскольку в отношении России были выдвинуты очень серьезные обвинения и эти обвинения нужно чем-то подкреплять",

подчеркнул посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в беседе с телеканалом "Россия 24" (цитата по РИА "Новости").

Юлия Скрипаль. Фото:PA Images\TASS

Дипломат обратил внимание на довольно странные отговорки с британской стороны. В ответ на запросы о ходе расследования официальный Лондон отмечает, что все данные якобы "находятся в общественном доступе".

Тем временем родственники отравленных Скрипалей теперь не знают, что и думать. Племянница экс-шпиона Виктория заявила, что уже не надеется увидеть его живым. Свою двоюродную сестру Юлию, о которой ходят невероятные слухи, она считает без вести пропавшей.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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