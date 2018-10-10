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Раскрыта личность третьего "отравителя" Скрипалей

Фото: Utro.Ru
Мужчина оказался настоящей загадкой

В "деле Скрипалей" появилось новое имя – Сергей Федотов. Он мог непосредственно участвовать в организации покушения на бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Зимой 2014 г. Федотов посетил Чехию вместе с Александром Петровым, который вместе с Русланом Бошировым вел слежку за Скрипалем. Западные СМИ обратили внимание на то, что вся троица пользовалась паспортами одной серии и практически полностью совпадающими номерами. 

Также Федотов бывал и в Британии. По меньшей мере трижды он летал в Лондон – в 2016, 2017 и 2018 годах. Интересная деталь – все три его визита в Туманный Альбион пришлись на март. Последний раз Федотов прилетел в Лондон за два дня до отравления Сергея и Юлии Скрипаль, 2 марта, то есть в тот же день, что и Петров с Бошировым. Однако он летел отдельным рейсом. 

Как отмечает "Фонтанка", 45-летний Федотов – идеальный кандидат на роль "российского шпиона". О нем нет практически никакой информации, на его имя ничего не зарегистрировано, его профиль отсутствует в каких-либо социальных сетях. Также подозрение журналистов вызывает еще одно совпадение. Серия и номер паспорта Федотова несущественно отличаются от тех документов, которые принадлежат россиянам, прописанным по адресу места расположения штаб-квартиры Генштаба Минобороны.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Сергей ПОЛЯКОВ
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