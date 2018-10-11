Захарова разоблачила "разоблачителей" операции ГРУ в Солсбери

Скандальные подробности об операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии, которые выяснил и распространил некий портал Bellingcat, оказались фейком. Поскольку никакого расследования о личностях "отравителей" британская группа активистов вести не могла. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет никаких расследований ни Bellingcat, ни тем более аффилированных с ними структур. Есть использование технологических возможностей интернет-ресурса Bellingcat для продвижения соответствующими службами соответствующих стран определенной информации", – пояснила Захарова в интервью "КоммерсантЪ FM".

По ее словам, история с отравлением Скрипаля является наиболее обсуждаемой темой среди дипломатов уже полгода. За это время Великобритания могла бы предоставить хоть какие-то фактические основания для столь тяжелых обвинений в адрес России.

Но доказательств причастности Москвы к преступлению нет. Нет даже ясности, что это было за преступление и было ли оно в принципе. Сейчас дошло до абсурда – в деле появились "виртуальные подозреваемые". "При том, что есть подозреваемые, нет никакой информации о том, что конкретно произошло в Солсбери и что конкретно происходит сейчас со Скрипалями. Где они сейчас?" – указала Захарова.

По ее мнению, Bellingcat – это канал, через который западные спецслужбы вбрасывают фейковую информацию, чтобы создать определенный фон в обществе. При этом доказательств никаких не требуется – ведь делается ссылка на "тайное расследование активистов".

Ранее участники Bellingcat заявили, что настоящие имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал исполнителями операции ГРУ по ликвидации Скрипаля, – Александр Мишкин и Анатолий Чепига, напоминает URA.RU.