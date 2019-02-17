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Новых агентов ГРУ нашли в Солсбери

Фото: www.globallookpress.com
Британцам приготовили неожиданный "сюрприз"

Меньше, чем через месяц пройдет год с момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На соборе в Солсбери минувшей ночью появился российский флаг, который напомнил горожанам про приближающуюся дату.

Кто устроил подобную акцию остается неизвестно, однако в Лондоне точно ответят на это. При этом местные жители считают, что подобное не должно вызывать смех и это недопустимо.

Российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter пошутил, что за акцией стоят агенты ГРУ.

"ГРУ наносит ответный удар: Ночью кто-то вывесил российский флаг на лесах собора в Солсбери. Демократия в опасности, нужны новые санкции", – написал он.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре провинциального Солсбери 4 марта 2018 года. Почти за год в таинственную историю на берегу Туманного Альбиона британцы так и не внесли ясности. В Москве настаивают: версия о преступном дуэте, куда входят Александр Петров и Руслан Боширов, не подкреплена какими-либо доказательствами, как и остальные россказни Лондона.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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