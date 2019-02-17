Британцам приготовили неожиданный "сюрприз"

Меньше, чем через месяц пройдет год с момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На соборе в Солсбери минувшей ночью появился российский флаг, который напомнил горожанам про приближающуюся дату.

Кто устроил подобную акцию остается неизвестно, однако в Лондоне точно ответят на это. При этом местные жители считают, что подобное не должно вызывать смех и это недопустимо.

Российский флаг на том самом соборе с красивыми шпилями... Солсбери, Англия, вчера.😀😀😀 pic.twitter.com/a01eBQMR2d — Военный обозреватель (@Milcolumnist) 17 февраля 2019 г.

Российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter пошутил, что за акцией стоят агенты ГРУ.

"ГРУ наносит ответный удар: Ночью кто-то вывесил российский флаг на лесах собора в Солсбери. Демократия в опасности, нужны новые санкции", – написал он.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре провинциального Солсбери 4 марта 2018 года. Почти за год в таинственную историю на берегу Туманного Альбиона британцы так и не внесли ясности. В Москве настаивают: версия о преступном дуэте, куда входят Александр Петров и Руслан Боширов, не подкреплена какими-либо доказательствами, как и остальные россказни Лондона.