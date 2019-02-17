Появилась новая информация о состоянии экс-полковника ГРУ

Здоровье отравленного Сергея Скрипаля сильно ухудшилось. Об этом изданию The Sunday Times рассказал источник в разведке.

Отмечается, что россиянин находится дома и за ним постоянно наблюдают врачи. При этом они считают, что экс-полковник ГРУ никогда не сможет избавиться от последствий отравления "Новичком". Скрипали, по словам медиков, еще долго время будут получать жизненно необходимую помощь.

Источник подчеркнул, что не знает, что будет со здоровьем Сергея Скрипаля.

"Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго",

– сказал он.

Экс-полковник ГРУ после своего отравления ни разу не появлялся на публике, что породило версии о его смерти, однако полиция опровергла слухи.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре провинциального Солсбери 4 марта 2018 года. Почти за год в таинственную историю на берегу Туманного Альбиона британцы так и не внесли ясности. В Москве настаивают: версия о преступном дуэте, куда входят Александр Петров и Руслан Боширов, не подкреплена какими-либо доказательствами, как и остальные россказни Лондона.