Королева рассказала, что невестка Мелисса донашивает ее одежду

Оказалось, что у обеих одинаковый объем

Наташа Королева призналась, что обожает парики – даже имеет один магазинчик, где у нее они на разный вкус и цвет. А пока сама предпочитает зеленый и синий. Все зависит от настроения. Хотя певица себя вовсе не причисляет к шопоголикам – в большой гардеробной дома, где она затеяла ремонт, она и не нуждается.

Какую-то одежду Наталья отдает своей невестке Мелиссе – они как раз одного объема.

"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю", – пояснила исполнительница.

Знаменитость призналась, что в большом гардеробе не нуждается и вещи она "не задерживает". Если вдруг осознает, что какой-то элемент одежды ей не подошел, просто отпускает по наследству. А если наряд чересчур экстравагантен, ищет людей, которым он бы подошел. Очереди на такой случай у Королевой хватает.

Ранее в СМИ появились слухи, что Наташа выставила на продажу редкие вещи времен совместной карьеры с Игорем Николаевым. Среди лотов оказались обложки журналов и диски с записями, журналы и открытки. И все, как выяснилось, раскупают в мгновение ока. Сразу же распродали ряд изданий с редкими записями программ и блокноты с общими фотографиями бывших супругов.