Наташа Королева нашла странный способ заработать на Игоре Николаеве

Наташа Королева. Фото: АГН "Москва"
Любопытная информация случайно выплыла наружу

Прошло больше двух десятилетий с тех пор, как популярная исполнительница Наташа Королева и маэстро Игорь Николаев поставили точку в браке. Певица давно живет с Тарзаном, а композитор счастлив рядом с Юлией Проскуряковой. Казалось бы, их роман остался в прошлом, но, как выяснилось, имя бывшего до сих пор приносит исполнительнице некоторую прибыль.

Поклонники пары "дельфина и русалки" до сих пор ностальгируют по их творческому союзу. И, судя по всему, артистка решила воспользоваться этой любовью публики. В прессе появилась любопытная информация о том, что звезда выставила на продажу собственные архивы – редкие вещи времен совместной карьеры и любви с бывшим супругом.

Совершенно случайно стало известно, что среди лотов – старые афиши, плакаты с экс-супругами, обложки журналов и диски с записями. Цены относительно скромные: постеры по 1300 рублей, CD-альбомы за 3500, журналы по 700 и даже открытки по 200 рублей. Есть и необычные экземпляры: например, магнитик с надписью "Ягодка" за 200 рублей.

Самое удивительное, что все это раскупают с поразительной скоростью. Несколько изданий и редкие записи шоу-программ уже распроданы, а некоторые вещи, например, блокноты с общими фото бывших супругов исчезли с полок за считаные дни.

К слову, ранее знаменитость рассказала, как переживала разрыв с известным композитором.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
