Наташа Королева откровенно рассказала, как пережила развод с Николаевым

Наташа Королева. Фото: соцсети
Любимица публики призналась, что сильно страдала

Известная российская исполнительница Наташа Королева вспомнила, каким тяжелым испытанием для нее стал развод с Игорем Николаевым. Звезда напомнила, что именно она приняла решение расстаться, но этот шаг дался ей с большим трудом.

Знаменитость отметила, что тот период был одним из самых непростых в ее жизни. Однако она сумела справиться с болью и сохранить внутреннюю стойкость.

Артистка подчеркнула, что не жалеет о прошлом и благодарна судьбе за пережитое. Именно после развода, как напомнила исполнительница хита "Желтые тюльпаны", в ее жизнь пришла настоящая любовь. В браке с Сергеем Глушко женщина чувствует себя по-настоящему счастливой.

