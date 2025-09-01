Невестка обошла Королеву в конкурсе и выиграла

Невестка-стриптизерша побила Наташу Королеву: певица зря втянула сына в спор
Мелисса и Архип Глушко. Фото: соцсети
Публику сильно интересует развитие отношений в звездном семействе

Семейные отношения певицы Наташи Королевой снова оказались в центре внимания. Ее сын Архип женат на красавице Мелиссе, которая ради брака оставила работу стриптизерши – этого требовал отец молодого человека Сергей "Тарзан" Глушко.

Когда девушка выполнила условия семьи, пара получила благословение на свадьбу. Торжество прошло в Петербурге и совпало с годовщиной брака родителей Архипа. Родные невесты на праздник не приехали, зато звездные родители жениха активно участвовали в подготовке и решили объединить два события в один большой праздник.

После свадьбы певица старалась поддерживать Мелиссу и делать все, чтобы та чувствовала себя частью семьи. Летом все вместе они отправились в речной круиз, где участвовали в концертах и развлечениях.

Одним из таких развлечений стал конкурс на лучшую расписную матрешку. В состязании оказались и Наташа, и ее невестка. Подведение итогов решили доверить Архипу, который должен был выбрать, чья работа ему нравится больше.

Сын оказался в непростой ситуации: обидеть не хотел ни мать, ни супругу. Но голос все же отдал в пользу любимой жены, таким образом девушка побила свою именитую свекровь в конкурсе. Для танцовщицы это стало настоящим триумфом – ее матрешку признали лучшей, пригласили на сцену и наградили призом.

А вот Королева осталась без победы и, как оказалось, зря поставила сына перед таким выбором – первенство в конкурсе досталось невестке.

К слову, ранее девушка без стеснений показала распухшее после операции лицо.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
