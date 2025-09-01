Невестка обошла Королеву в конкурсе и выиграла

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Семейные отношения певицы Наташи Королевой снова оказались в центре внимания. Ее сын Архип женат на красавице Мелиссе, которая ради брака оставила работу стриптизерши – этого требовал отец молодого человека Сергей "Тарзан" Глушко.
Когда девушка выполнила условия семьи, пара получила благословение на свадьбу. Торжество прошло в Петербурге и совпало с годовщиной брака родителей Архипа. Родные невесты на праздник не приехали, зато звездные родители жениха активно участвовали в подготовке и решили объединить два события в один большой праздник.
После свадьбы певица старалась поддерживать Мелиссу и делать все, чтобы та чувствовала себя частью семьи. Летом все вместе они отправились в речной круиз, где участвовали в концертах и развлечениях.
Одним из таких развлечений стал конкурс на лучшую расписную матрешку. В состязании оказались и Наташа, и ее невестка. Подведение итогов решили доверить Архипу, который должен был выбрать, чья работа ему нравится больше.
Сын оказался в непростой ситуации: обидеть не хотел ни мать, ни супругу. Но голос все же отдал в пользу любимой жены, таким образом девушка побила свою именитую свекровь в конкурсе. Для танцовщицы это стало настоящим триумфом – ее матрешку признали лучшей, пригласили на сцену и наградили призом.
А вот Королева осталась без победы и, как оказалось, зря поставила сына перед таким выбором – первенство в конкурсе досталось невестке.
К слову, ранее девушка без стеснений показала распухшее после операции лицо.
Американского лидера, как подозревает общественность, уже нет в живых