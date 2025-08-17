Меган Маркл в бешенстве из-за отказа в королевском наследстве

Герцогиня мечтала, чтобы ее дочь получила дорогое украшение принцессы Дианы, но монархи решили иначе

Источники сообщили, что вероятной наследницей легендарной тиары Дианы Спенсер станет принцесса Шарлотта, дочь Уильяма и Кэтрин. Из-за этого Меган Маркл в бешенстве, поскольку она полагала, что ювелирное украшение за 535 тысяч долларов получит ее дочь Лилибет.

Эксперты отмечают, что еще не все потеряно, и девочка действительно может стать наследницей. Но поскольку Шарлотта является более значимой фигурой в королевской семье, а тиару Диана надевала в день своей свадьбы, более вероятно, что именно принцессе отдадут честь надевать ее по особым случаям.

Лилибет, в свою очередь, выросла вдали от королевской семьи и их традиций, из-за чего доступ к украшению ей могут перекрыть. Несмотря на то, что украшение находится у Спенсеров, именно Карл принимает решения относительно ее использования.

"Практически невозможно, чтобы оно попало в руки Лилибет, и Меган воспринимает это как очередное оскорбление себя и своих детей", – заявили источники.

Для Шарлотты это будет ощутимой связью с ее бабушкой, в то время как для Лилибет это скорее только подчеркнет продолжающиеся разногласия и сложности внутри расширенной королевской семьи.