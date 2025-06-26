Невестка Королевой показала лицо после операций на челюсти

Перекроившая челюсть невестка Королевой показала лицо после операции
Мелисса и Архип Глушко. Фото: соцсети
Девушке пришлось долго "колдовать" над своей внешностью

24-летняя Мелисса Глушко, невестка знаменитой российской певицы Наташи Королевой, поделилась с подписчиками результатом операций на челюсти, которые перенесла в этом году. Весной девушка прошла через второе хирургическое вмешательство, а теперь продемонстрировала изменения внешности, наконец-то завершив восстановление.

На новом фото красавица позирует в черном платье с открытыми плечами, с аккуратным макияжем и ярко-красной помадой. Волосы собраны в пучок, а взгляд подчеркнут стрелками. Пользователи соцсетей отметили, что ее лицо стало более утонченным, а в образе появилась уверенность.

Фото: соцсети

Зимой этого года звездной невестке провели первую сложную операцию по исправлению прикуса – ей наращивали кость, корректируя расположение частей черепа. Весной потребовалась повторная операция. Часть расходов взяла на себя исполнительница хита "Маленькая страна", которая поддерживала невестку и делилась результатами в соцсетях.

Подписчики назвали Мелиссу "неповторимой", "искренней" и "космической", а ее образ – по-настоящему красивым.

К слову, ранее странная выходка свекрови-певицы в Кремле удивила публику.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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