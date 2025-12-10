Ученые рассказали, как любовь влияет на заживление ран

Результаты эксперимента оказались ошеломительными

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 80 молодых пар, и выяснили, что окситоцин в два раза ускоряет заживление ран: гормон влияет на регенерацию тканей и роль в интимной близости с точки зрения улучшения физического здоровья. Исследование опубликовано в JAMA Psychiatry.

Так, парам были нанесены небольшие порезы в области предплечья. Далее участников эксперимента поделили на четыре группы, чтобы изучить влияние окситоцина с различными формами эмоционального воздействия.

Первая группа использовала назальный спрей с окситоцином, проверяя "оценку партнера" – они обменивались благодарностями и комплиментами. Вторая также применяла окситоцин с десятиминутным сеансом благодарности.

Третьим выдали спрей-плацебо, озвучив примерно те же условия, что и первой группе. А четвертая просто получила плацебо без каких-либо дополнительных условий.

Итог оказался ошеломительным: участники первой группы, сочетавшие приём окситоцина с высокой сексуальной активностью и ласками, показали самые высоки результаты заживления в течение двух недель. Их регенерация оказалась наиболее быстрой – практически вдвое быстрее, чем у контрольной группы.

Исследователи отмечают, что "гормон любви" оказывает ключевое воздействие в ходе стимуляции процессов восстановления. А активному синтезу способствует интимная близость и положительное взаимодействие, отмечает портал "Ридлайф.ру".

