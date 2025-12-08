Милявская вспомнила о "нищете", рассказывая о браке с Цекало

Спустя годы певица остыла и прониклась к бывшему супругу благодарностью

Лолита Милявская поведала о своем браке с продюсером Александром Цекало: вместе они прожили 12 лет, вплоть до скандального развода в 2000-м. Изначально певица гневалась и устраивала на бывшего мужа нападки – а теперь выражает ему благодарность, считая, что с этой истории началось восхождение вверх по карьерной лестнице.

Без Цекало, считает Милявская, ее успешная карьера в шоу-бизнесе бы и не сложилась.

"Это было наше обоюдное энергетическое слияние: мы были нищие, как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба", – делится Милявская.

Поначалу, правда, паре приходилось туго: постоянно обивали пороги. А ошеломительный эффект принес показ в "Утренней почте" – и бывшие супруги сполна использовали этот шанс.

К тому же, Лолита и Цекало приставали ко всем, у кого видели гитарные кофры – использовали старый добрый метод, общаясь с самыми разными людьми. Через сарафанное радио узнавали, какие есть студии в Москве и сколько берут за запись. А затем им повезло: Цекало начал писать сценарии для "Утренней почты", где им разрешили съемки как дуэту. И зрители о них узнали.

Кстати, не так давно Милявская рассказала, что в годы первого "Золотого граммофона" поссорилась в США с Цекало так, что соседи вызвали полицию.