Милявская вспомнила о "нищете", рассказывая о браке с Цекало

"Были нищие, как церковные мыши": Милявская вспомнила, как покоряла ТВ с Цекало
Фото: commons.wikimedia.org
Спустя годы певица остыла и прониклась к бывшему супругу благодарностью

Лолита Милявская поведала о своем браке с продюсером Александром Цекало: вместе они прожили 12 лет, вплоть до скандального развода в 2000-м. Изначально певица гневалась и устраивала на бывшего мужа нападки – а теперь выражает ему благодарность, считая, что с этой истории началось восхождение вверх по карьерной лестнице.

Без Цекало, считает Милявская, ее успешная карьера в шоу-бизнесе бы и не сложилась.

"Это было наше обоюдное энергетическое слияние: мы были нищие, как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба", – делится Милявская.

Поначалу, правда, паре приходилось туго: постоянно обивали пороги. А ошеломительный эффект принес показ в "Утренней почте" – и бывшие супруги сполна использовали этот шанс.

К тому же, Лолита и Цекало приставали ко всем, у кого видели гитарные кофры – использовали старый добрый метод, общаясь с самыми разными людьми. Через сарафанное радио узнавали, какие есть студии в Москве и сколько берут за запись. А затем им повезло: Цекало начал писать сценарии для "Утренней почты", где им разрешили съемки как дуэту. И зрители о них узнали.

Кстати, не так давно Милявская рассказала, что в годы первого "Золотого граммофона" поссорилась в США с Цекало так, что соседи вызвали полицию. 

Источник: "Правила жизни" ✓ Надежный источник
По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей