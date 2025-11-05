Лолита рассказала, как "зарядила" в Цекало статуэткой "Золотого граммофона"

Певица вспомнила момент, который стал началом ее развода с шоуменом

61-летняя Лолита Милявская вспомнила, что в годы ее первого "Золотого граммофона" очень ярко поскандалила с бывшим супругом Александром Цекало, с которым участвовала в кабаре-дуэте "Академия". В одной из отелей Лос-Анджелеса она разгромила номер, из-за чего сотрудникам пришлось вызвать полицию.

Дверь прибывшим блюстителям порядка Лолита открыла совершенно голой и сослалась на депрессию и ругань с супругом. Этот момент и стал началом развода известной пары 1990-х.

Полиция отнеслась к ссоре весьма терпимо: певица даже не платила деньги за причиненный отелю ущерб. Хотя в момент ссоры она вышвыривала вещи в окно и даже что-то успела разбить. Статуэтка "Золотого граммофона" полетела в Цекало. Остыв, Милявская начала плакать и утешать себя: мол, ничего, получит еще свою награду.

Цекало был третьим супругом Милявской. Вместе они прожили 12 лет, расставшись в 2000 году. А расписалась пара лишь за два года до расставания, в 1998-м.

Цекало довольно давно проживает за рубежом. Музыкальный критик Евгений Бабичев сообщал, что звездный шоумен решил попробовать себя в продюсировании – ему он начал отдавать большее предпочтение, чем участию в проекте в качестве творческой единицы.