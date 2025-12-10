"Возродить традиции": акционер "Федоскино" — о ренессансе легендарной фабрики

"Возродить традиции": акционер "Федоскино" — о ренессансе легендарной фабрики
Фото: ТГ-канал fabricafedoskino
На старейшем предприятии восстанавливают народный промысел, который будет передаваться по наследству

Фабрика "Федоскино" отмечает свое 230-летие в 2025 году. На выставке в "Новом Иерусалиме" представили свыше 300 произведений лаковой миниатюры. Проект, созданный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области,  нацелен на сохранение и преемственность отечественных культурных традиций.

Акционер и член совета директоров фабрики "Федоскино" Евгения Гладкина отметила, что в давние времена миниатюры из лака вручались первым лицам – в том числе королеве Дании и Папе Римскому. Все кроется в уникальности промысла.

Евгения призналась, что оказалась "в деле" из-за федоскиных шкатулок, которые составляли часть семейной коллекции. За ними в других странах ведется охота – нередко эти старинные предметы приобретают за десятки тысяч долларов.

В итоге Гладкина приобрела с супругом фабрику, выбрав для инвестиций проект с русской душой и решив вложить средства и силы в нечто значимое и глубинное.

"Изделия из Федоскино всегда передавались по наследству, считались фамильной драгоценностью, и мы решили эти традиции возродить, чтобы и сегодня наши современники обратили на свое богатство внимание", — рассказала Евгения в интервью женскому журналу "Клео.ру".

За три года владельцы фабрики увеличили штат в десятки раз: с десяти до более чем ста мастеров. Акцент – на молодых и талантливых художниках, прошедших стажировку на фабрике и показавших себя с лучшей стороны. И передачу ремесла Евгения намерена сделать наследственной, из поколения в поколение.

Фото: ТГ-канал juliakupetskaya

У фабрики теперь есть свой магазин в Москве. В планах — открытие бутиков "Федоскино", коллаборации с известными брендами, в том числе часов и ювелирных изделий. Успешные кейсы уже есть — серьги, выпущенные совместно с ювелирным домом Екатерины Пучковой.

Для обрамления использовалось серебро, а главной темой был выбран балет. В перспективе "Федоскино" попробует сделать изделия из металла, в формате доступной бижутерии. Успешная проба пера уже состоялась — коллекция с драконами к Новому году.

В Федоскино уже готовят интересные коллекции: в этом году, обещает Евгения, появятся созданные вручную из папье-маше новогодние шары. Изделия изготовлены по особой технологии и украшены многослойной живописью. Такая коллекция не будет отличаться дешевизной, это больше подарок на века.

"Как я люблю повторять: мы уходим, а шкатулки Федоскино остаются! Так что, когда вы покупаете такой шар, то точно еще несколько поколений будут украшать им свою новогоднюю елку", – добавила член совета директоров фабрики.

