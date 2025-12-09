Слава заявила, что Долина может просто отдать квартиру Лурье вместо денег

"Тьфу": Слава эмоционально отреагировала на откровения Долиной на Первом канале
Фото: АГН Москва
Певица не верит словам народной артистки, прозвучавшим на "Пусть говорят"

Слава высказалась об исповеди Ларисы Долиной на федеральном телевидении. В обещания народной артистки вернуть деньги Полине Лурье после скандала с пятикомнатной квартирой она не верит и считает, что та давно могла все исправить и спасти свою репутацию.

"А можно просто квартиру отдать? Малахова с Киркоровым показать еще раз из больнички. Тьфу", – реагирует Сланевская у себя в соцсетях.

Кстати, Слава ранее жаловалась, что из-за кейса Долиной не может продать свои квартиры: покупатели, с ее слов, опасаются, что окажутся в такой же ситуации, что и Полина Лурье, сотрудничавшая с артисткой. 

Напомним, в эфире "Пусть говорят" джазовая певица пообещала вернуть Лурье, которой отказали в праве собственности на купленную квартиру, 112 млн рублей. В тот момент знаменитость уточнила, что сейчас у нее таких денег нет – и возвращать она будет все поэтапно.

Психиатр Василий Шуров, ранее разобравший выступление Долиной, заявил об отрепетированной речи, предположив, что та безэмоционально рассказывала о пережитом и могла проработать свою позицию с адвокатом перед тем, как выступить на Первом канале.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

