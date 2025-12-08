Психиатр Шуров заявил об отрепетированной речи Долиной на ТВ

Психиатр разобрал слезное выступление Долиной на ТВ: "отрепетированная речь"
Лариса Долина. Фото: kremlin.ru
Эксперт усомнился в искренности эмоций у певицы, решившейся на откровенный разговор

Обращение Ларисы Долиной к общественности на "Пусть говорят" весьма сдержанно: артистка прорабатывала выражение своей позиции с адвокатом, считает психиатр Василий Шуров.

Речь народной артистки, полагает эксперт, была неоднократно отрепетирована. 

"Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей", – комментирует спикер.

Напомним, ранее Лариса Долина выступила на "Пусть говорят", пообещав Полине Лурье вернуть стоимость пятикомнатной квартиры, которой покупательница впоследствии решилась по решению суда.

При этом исполнительница заявила, что сейчас у нее нет этих 112 млн рублей, и потому средства она будет возвращать "поэтапно". В момент своей речи Долина заявила, что Лурье не виновата в том, что ее обманули мошенники – поэтому она приняла "единственное решение" о возврате средств.

Перед этим в СМИ стали сообщать, что исполнительницу начали исключать из новогодних ТВ-шоу. Якобы и руководство Первого канала, отреагировав на резонансный скандал, решило убрать имя Долиной из заранее записанных программ – к примеру, из шоу "Три аккорда", где удалили ранее опубликованный тизер.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
