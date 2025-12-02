"КВК Групп" признана одним из сильнейших поставщиков алкогольной продукции

"КВК Групп" признана одним из сильнейших поставщиков алкогольной продукции
Фото: Freepik / senivpetro

По итогам всероссийского исследования, проведенного компанией "Эдвантидж", "Крымская Водочная Компания" ("КВК Групп") вошла в число наиболее результативных и профессиональных производителей алкогольной категории. Оценка формировалась на основе масштабного опроса ритейлеров, которые анализировали работу поставщиков по ключевым направлениям – от эффективности взаимодействия до качества формирования ассортимента.

Исследование охватило 137 производителей и ведущие сети России, включая федеральных игроков, работающих как в мегаполисах, так и в малых городах. В итоговый перечень оценок вошли такие ритейлеры, как X5 Retail Group, "Магнит" (включая форматы "Дикси" и "Первый выбор"), "Лента", "Винлаб", "Глобус", "О’Кей", а также маркетплейсы и сервисы быстрой доставки. Результаты отражают взвешенное мнение профессионального рынка: оценки ритейлеров учитывались пропорционально их выручке в категории алкоголя.

Согласно отчету, "КВК Групп" заняла лидирующие позиции сразу в нескольких направлениях, которые влияют на устойчивость бизнеса и удобство сотрудничества. Среди наиболее значимых достижений – высокие результаты в области управления ассортиментом и работе с новыми позициями. Эти показатели являются одними из ключевых для сетевых компаний, ориентированных на обновление полки, риск-менеджмент и сокращение непродаваемых остатков.

В исследовании отдельно отмечены преимущества, которые выделяют "КВК Групп" на фоне конкурентов. Компания демонстрирует предсказуемую и прозрачную модель партнерства, быстро принимает операционные решения и гибко адаптирует стратегию под запросы конкретной сети. Отдельным пунктом аналитики выделяют инвестиции в торговый маркетинг: бренд финансирует промо-активности самостоятельно, без привлечения бюджета ритейлеров, что существенно упрощает запуск совместных кампаний.

Презентация результатов исследования также указывает на высокий уровень удовлетворенности со стороны розничных сетей, взаимодействующих с поставщиком. Среди наиболее сильных сторон названы компетентность персонала, удобство логистики, оперативность коммуникаций и поддержка процессов на стороне клиента. Эти параметры обеспечили компании позиции в ТОП-3 отрасли в сводной оценке "Эдвантидж" за 2025 год.

Стратегический подход "КВК Групп" отражается и в широте линейки: компания развивает собственные бренды в различных сегментах, сохраняя высокие стандарты качества и одновременно следуя запросам розницы. За 20 лет работы предприятие выстроило стабильный канал взаимодействия с торговыми сетями, что делает его одним из наиболее надежных партнеров на рынке.

