Киркоров объявил, что выступает против средств контрацепции

Певец заявил, что не ведет распутный образ жизни

Поп-король российской сцены Филипп Киркоров сообщил на одном из публичных мероприятий, что не нуждается в средствах для предохранения – в разгульности его упрекнуть нельзя, о чем сам откровенно рассказал артист.

"Я, честно говоря, против средств контрацепции, потому что не веду распутный образ жизни", – заявил Филипп.

К тому же, добавил Киркоров, у него в жизни присутствует постоянный партнер – еще один аргумент, как считает сам исполнитель.

Горячий южанин заявляет, что у него с сексуальной точки зрения все было в абсолютном порядке. Хотя "в СССР секса не было", он, все-таки, наполовину болгарин.

О личности своей половинки поп-король говорить не стал. Женат он, как известно слушателям, был лишь единожды, и брак просуществовал 11 лет. А с тех самых пор в медиа гуляли слухи о его романах с самыми разными женщинами.

Недавно Киркоров вспомнил бывшую супругу Аллу Пугачеву, выступая на мероприятии, где награждали молодых артистов. С его первого появления на ТВ, обратился к зрителям певец, прошло 40 лет. Однако тогда, в 1985 году, Алла Пугачева была "певицей номер один". Кстати, пару лет назад бывшую примадонну эстрадный певец называл "непоколебимым авторитетом", у которого он многое перенял.